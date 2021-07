Neumünster : Nach dem tödlichen Unfall in Einfeld: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

Drei junge Spaziergänger kamen im Januar in Einfeld bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Die Kieler Staatsanwaltschaft hat vor Kurzem Anklage gegen den Unfallfahrer erhoben. Jetzt muss das Landgericht entscheiden.

Neumünster | Nach dem Verkehrsunfall, bei dem am 20. Januar dieses Jahres im Stadtteil Einfeld in Neumünster drei junge Fußgänger ums Leben kamen, hat die Staatsanwaltschaft Kiel jetzt Anklage gegen den Autofahrer erhoben. Das teilte Oberstaatsanwalt Michael Bimler auf Anfrage mit. Dem damals 24-jährigen Neumünsteraner, der an dem Abend am Ortseingang auf seiner F...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.