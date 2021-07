Nach Sanierung in Neumünster : St. Maria-St. Vicelin Kirche empfängt wieder Gläubige

Am Sonntag startete der erste Gottesdienst nach der Sanierungspause in der St. Maria-St. Vicelin Kirche in Neumünster.

Neumünster | Zehn Monate hat die Sanierung der St. Maria-St. Vicelin Kirche gedauert. Am vergangenen Sonntag konnten dort nun endlich wieder Gottesdienste stattfinden. „Keine Kirche hat mich so beschäftigt wie diese“, sagte Pfarrer Peter Wohs. Das 128 Jahre alte Gebäude wurde von innen und außen umfassend saniert. Die Kassettendecke und die Malereien erstrahlen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.