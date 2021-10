Programm für 2021/2022 : Die neue Spielzeit im Theater in der Stadthalle Neumünster kann beginnen

Es geht wieder los: Am Montag, 11. Oktober, startet die neue Theatersaison am Kleinflecken. Auf dem Programm stehen unter anderem Hamlet und Grimms Märchen – leicht abgewandelt.

Neumünster | Mit dem Streicherensemble „Dogma Chamber Orchestra“ startet das Kulturbüro am Montag, 11. Oktober, um 20 Uhr musikalisch in die neue Saison. Nach einem Jahr der Stille am Kleinflecken präsentieren zehn Musiker um ihren Konzertmeister Mikhail Gurewitsch klassische Musik in zeitgemäßer Interpretation. Mit Kompositionen von Mozart, Mendelssohn und Bri...

