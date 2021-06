Einbruch : Spendendose aus der St.-Jakobi-Kirche in Bornhöved gestohlen

Die Sammeldose war festgeschraubt. Die Unbekannten stahlen einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag.

Susanne Otto

14. Juni 2021, 16:34 Uhr

Bornhöved | Die Spenden für die Sanierung der Bornhöveder St.-Jakobi-Kirche, Am Alten Markt, sind gestohlen worden. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde die Spendendose aufgebrochen und ein hoher dreistelliger Bargeldbetrag gestohlen.

Auch Schränke aufgebrochen

„Die Dose in Form der St.-Jakobi-Kirche steht permanent im Eingangsbereich der Kirche, um Spenden für die Sanierung der Kirche zu sammeln. Sie ist dort festgeschraubt“, erklärt Pastorin Ulrike Egener.

Laut Polizei verschafften sich Unbekannte zwischen 18.30 Uhr am Sonntag und 9 Uhr am Montagmorgen Zugang zum Kirchengebäude. Sie hebelten eine Spendendose auf und entwendeten Bargeld im hohen dreistelligen Bereich. Die Dose für die Sanierung wird nur alle paar Wochen geleert. Nicht nur die Spendendose wurde mit roher Gewalt geöffnet, sondern auch die Schränke. Wie die Pastorin berichtet, zeigten die Täter kein Interesse an der Elektronik oder den Abendmahlskelchen.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizisten der Station Trappenkamp nahmen am Montagvormittag eine Strafanzeige auf. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter Tel. 04551-8840.