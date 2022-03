Zeichen für den Frieden : Spendenaktion für die Ukraine: JVN und Konzerthelden organisieren zwei Benefiz-Konzerte

Am 12. und 18. März werden Konzerte zugunsten der Ukraine in Neumünster veranstaltet.

Neumünster | „Der Krieg in der Ukraine fasst uns alle an, wir möchten mit den Konzerten ein Zeichen für den Frieden setzen und den Menschen dort helfen“, erklärt Dietrich Mohr vom Jugendverband Neumünster (JVN). Kurzerhand wurde mit anderen Akteuren der Stadt zwei Benefizkonzerte organisiert. Das erste Konzert wird von der JVN-Kulturbühne organisiert am Sonnabe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.