Wegen Kompetenzüberschreitung : Sparkasse Südholstein in Neumünster wirft ihren Chef Andreas Fohrmann nach fast acht Jahren raus

Das beschloss der Verwaltungsrat am Freitag. Das Vertrauensverhältnis sei nachhaltig gestört, teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.

Neumünster | Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Südholstein, Andreas Fohrmann, muss gehen. Der Verwaltungsrat der Sparkasse Südholstein fasste in seiner heutigen Sitzung einen Beschluss zur Beendigung des Dienstverhältnisses, teilt das Geldinstitut in einer Pressemitteilung am Freitag mit. Er stand seit 1. Januar 2014 an der Spitze der Sparkasse. Schritt war nö...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.