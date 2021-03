Sparkasse Südholstein : 20.000 Euro für 20 Vereine - Neumünsteraner dürfen abstimmen, wer das Geld bekommt

Die Sparkasse will 20.000 Euro an 20 Vereine ausschütten. Die Abstimmung beginnt ab 10. März.

Neumünster | Die Sparkasse Südholstein will mit der Aktion „20 für 20“ insgesamt 20 Vereine in ihrem Einzugsgebiet mit jeweils 1000 Euro unterstützen. Wer in den Genuss des Geldsegens kommen wird, dürfen die Bürger entscheiden. Ab Mittwoch, 10. März, wird dafür die Online-Abstimmung auf der Homepage der Sparkasse freigeschaltet. Bis zum 21. März können die Stimmen...

