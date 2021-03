„Wir machen Neumünster sauber“ : Sparkassenteams sammeln Müll in Wittorf und am Tierpark

In zwei Gruppen werden die Mitarbeiter des Geldinstituts ausschwirren und am 21. März an der Courier-Aktion teilnehmen.

Neumünster | Die Arbeitskleidung liegt schon bereit: Rote T-Shirts, Arbeitshandschuhe, rote Eimer und – auch das gehört in diesem Jahr dazu – Desinfektionsmittel. „Wir sind gut vorbereitet und wollen Neumünster am 21. März ein Stück sauberer machen“, sagt Stephan Kronenberg, Geschäftsführer der Stiftung der Sparkasse Südholstein. Gleich zwei Teams schickt das Geld...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.