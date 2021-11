Kranzniederlegungen : Hier wird der Volkstrauertag in Neumünster gefeiert

Die zentrale Gedenkfeier findet wie immer im Friedenshain statt. Aber auch in sechs Stadtteilen sind die Bürger aufgerufen, sich an die Toten der beiden Weltkriege zu erinnern.

Neumünster | Die zentrale Gedenkfeier der Stadt zum Volkstrauertag findet am Sonntag um 11.30 Uhr an der Gedenkplatte im Friedenshain im Stadtwald statt. „Alle Vereine, Verbände und Organisationen sowie die Bevölkerung unserer Stadt sind herzlich eingeladen, an der feierlichen Kranzniederlegung durch Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger und Oberbürgermeister...

