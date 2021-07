Interview der Woche : So will der neue Kreisvorsitzende Hauke Hansen die CDU Neumünster wieder auf Kurs bringen

Der neue CDU-Kreisvorsitzende Hauke Hansen spricht darüber, wie er die parteiinternen Querelen überwinden will und welche Schwerpunkte er setzen will.

Neumünster | Hauke Hansen (41) wurde am 13. Juni zum neuen Kreisvorsitzenden der CDU Neumünster gewählt. Der Finanzbeamte und ehrenamtliche Aufsichtsratsvorsitzende des Friedrich-Ebert-Krankenhauses spricht mit Courier-Redakteurin Gunda Meyer darüber, wie er die parteiinternen Querelen befrieden will, welche Schwerpunkte er setzen will, und wie seine Partei mit de...

