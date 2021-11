Aktuelle Zahlen : So viele Corona-Neuinfektionen wie noch nie in Neumünster

Innerhalb von 24 Stunden haben sich 67 Menschen neu mit Corona in Neumünster infiziert. 60 Prozent der Infizierten unter 14 Jahren alt.

Neumünster | 43 Erwachsene, 13 Jugendliche und elf Kinder infizierten sich in den vergangenen 24 Stunden in Neumünster mit dem Coronavirus. „Seit Pandemiebeginn haben wir noch nie so viele Indexfälle an einem Tag gehabt. Von den 67 Neuinfizierten waren allein 49 Menschen nicht geimpft. Ich empfehle dringend: Lassen Sie sich impfen“, appelliert die Leitende Amtsärz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.