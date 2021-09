Anstoßen um Mitternacht : So sah der erste Arbeitstag von Oberbürgermeister Tobias Bergmann in Neumünster aus

Der 50-Jährige fühlt sich in seinem Amt als Verwaltungschef und in der Stadt angekommen. Um die Inneneinrichtung seines Büros kümmert sich Ehefrau Nazanin Romy. Erster Gratulant im Rathaus war ein Afghane mit Blumentopf.

Neumünster | Seinen Wecker hatte er extra noch einmal auf Mitternacht gestellt. „Hätte es um 0.10 Uhr eine Hochwasser-Katastrophe in Neumünster gegeben, wäre ich ja schon gefragt gewesen. Aber so war es ein ganz bewusster Moment mit meiner Frau“, sagt Tobias Bergmann. Er sitzt an seinem ersten Arbeitstag als neuer Oberbürgermeister am Mittwochvormittag in seinem B...

