Mit Stargästen : So läuft der Trakehner Hengstmarkt in den Holstenhallen Neumünster

An drei Tagen werden sich 38 Hengste um die wertvolle Auszeichnung, das Körprädikat, bewerben. Ingrid Klimke und Jessica von Bredow-Werndl sind als Gäste geladen.

Neumünster | Die Corona-Zwangspause ist beim Trakehner-Verband endlich vorbei. Der 59. Trakehner Hengstmarkt findet in diesem Jahr von Donnerstag, 14. Oktober, bis Sonnabend, 16. Oktober wieder vollständig in Präsenz in den Holstenhallen statt. Höhepunkt der Veranstaltung, zu der Teilnehmer und Gäste aus mehr als zwölf Nationen erwartet werden, bleibt die Vergabe ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.