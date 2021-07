Veranstaltungsservice : „Festus“ Plieth war sich für Aushilfsjobs nicht zu schade: „Hartz IV kam nicht in Frage“

Wie kaum ein Berufsstand ist der selbstständige Veranstaltungsservice vom Corona-Lockdown und der Absage fast jeglicher Events getroffen. Matthias „Festus“ Plieth aus Neumünster machte das Beste aus der Situation.

Neumünster | „Das erste, was flachfiel im März 2020, war die Arbeit für das Theater in der Stadthalle“, erinnert sich Matthias „Festus“ Plieth noch gut an den ersten Corona-Lockdown. Der 59-jährige Neumünsteraner ist seit fast 30 Jahren als Veranstaltungsdienstleister in der Stadt und bekannt wie ein bunter Hund. Und er musste erleben, wie es ist, bis zum Somme...

