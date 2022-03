Ausstellung in Bordesholm : „Klimafasten“: Mit seiner Ernährung etwas für den Klimaschutz tun

Ab heute beginnt die Fastenzeit. Das Forum Klimaschutz hat sich eine ganz besondere Aktion ausgedacht: Eine Ausstellung zum „Klimafasten“.

Bordesholm | Die traditionelle Fastenaktion der Kirchen hat in diesem Jahr den Schwerpunkt auf das Thema Klimaschutz gelegt und ruft zum „Klimafasten“ rund um Ernährung auf. Das Forum Klimaschutz Bordesholm greift diese Aktion auf und nutzt die Skulpturen „Menschen in Bewegung“, die mitten im Ort auf der Grünfläche an der Gabelung von Holsten- und Bahnhofstraße st...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.