Konzerthelden Neumünster / Mit Videos : Sloppy Joe’s und Águila Souls starten den Livemusik-Marathon aus den Holstenhallen

Mit sattem Hardrock und coolem Singer-Songwriting startet die Stream-Reihe. Sie soll Künstlern während Corona helfen.

Neumünster | Mehr als 20 Konzerte von Klassik bis Speed Metal versprechen die Konzerthelden Neumünster in den kommenden vier Wochen – alles live und übertragen auf diversen Plattformen im Internet. Am Sonnabend geht es los mit Sloppy Joe’s und Águila Souls. Vorbereitungen laufen auf Hochtouren Bis dahin wird in Halle 5 der Holstenhallen kräftig Hand angelegt. Kilom...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.