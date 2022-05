Skulpturensommer in Bissee : So spielerisch zeigt sich die Kunst in dem kleinen Eider-Dorf

Das Spiel ist in diesem Jahr der Ansatz beim Skulpturensommer in Bissee. Vom Gartenschachspiel bis hin zu überdimensionierten Mikado-Stäbchen gibt es in der Freilichtausstellung viel zu entdecken.

Bissee | Wenn im Vorgarten eine überdimensional große „Knolle“ steht, nebenan drei vollschlanke Ladies scheinbar in die Eider springen wollen und etwas weiter riesige Mikado-Stäbchen zur Geselligkeit einladen, ist in Bissee wieder Skulpturen-Zeit. Am Sonnabend, 28.Mai, eröffnet der Skulpturenpark zum 24. Mal seine Pforten unter freiem Himmel. „Das Spiel ist...

