Aktuelle Corona-Zahlen : Sieben-Tage-Inzidenz in Neumünster sinkt weiter – aber Zahl der Patienten im Krankenhaus steigt

Der Wert ist im Vergleich zu Montag von 78,8 auf 76,3 pro 100.000 Einwohner gesunken. Zwei weitere Personen mussten aber ins Krankenhaus eingeliefert werden, so dass aktuell sieben Patienten klinisch versorgt werden.

Neumünster | Eine Frau, zwei Männer und zwei Jugendliche erkrankten innerhalb der vergangenen 24 Stunden in Neumünster am Coronavirus. Bei zwei von ihnen ist die Ansteckungsquelle noch unbekannt und wird vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Zwei weitere Personen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden, so dass aktuell sieben Patienten klinisch versorgt werden ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.