Aktuelle Corona-Zahlen : Sieben Neumünsteraner gelten als infiziert

Die Corona-Lage bleibt in Neumünster entspannt. Innerhalb der letzten 24 Stunden wurde keine neue Infektion nachgewiesen.

Neumünster | In den vergangenen 24 Stunden wurde in der Stadt Neumünster kein neuer laborbestätigter Fall einer Infektion mit dem Coronavirus festgestellt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Donnerstag, 24. Juni, konstant bei 5,0 pro 100.000 Einwohner geblieben. Aktuelle Lage In Neumünster gelten aktuell 1772 Personen im Stadtgebiet als genesen, si...

