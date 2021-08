Shanty-Chor Paloma : Als „Die kleine Kneipe“gesungen wurde, kam Stimmung auf

Etwas norddeutsch unterkühlt. war das Sommerkonzert auf der Freilichtbühne an der Wittorfer Straße wegen des Wetters.

Neumünster | Trotz nicht gerade Open-Air-Wetter kamen am vergangenen Freitag 120 Fans zum Sommerkonzert des „Shanty-Chores Paloma“ Neumünster an die Freilichtbühne an der Wittorfer Straße. Die 30 Sänger und acht Musiker und Musikerinnen boten unter der Leitung von Hans-Georg Wolos ihr traditionelles Programm mit gängigen Seemanns-Shantys und anderen norddeutschen ...

