Round Table 67 Neumünster : Es gibt wieder ein Schwanenrennen – zwei Standorte im Gespräch

Am 26. September soll es wieder ein Schwanenrennen in Neumünster geben. Wo die Kunststoff-Schwäne ins Wasser gehen, ist aber abhängig von Corona-Bestimmungen.

Neumünster | Nachdem das traditionelle Schwanenrennen des Service-Clubs Round Table im vergangenen Jahr wegen Corona ausfallen musste, sollen die rund 10.000 Kunststoff-Schwäne in diesem Jahr zum 18. Mal ins Rennen gehen. „Es wird auf jeden Fall am Sonntag, 26. September, ein Schwanenrennen geben und unser präferierter Ort ist natürlich der Teich in der Innenstadt...

