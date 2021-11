Neumünster : Seniorenbeirat: Alte und Behinderte nicht vergessen bei der Großflecken-Planung

Seniorenbeirat und Behindertenbeauftragter fordern mehr Bänke in der Innenstadt und eine Bedarfsampel über die Fahrbahn am Großflecken in Neumünster.

Neumünster | In der Innenstadt von Neumünster soll eine Rollstuhl-Sitzbank aufgestellt werden. Der Seniorenbeirat und der Behindertenbeauftragte der Stadt, Arno Jahner, haben in ihrer Sitzung am Mittwochvormittag empfohlen, diese vor der Holsten-Galerie zu errichten. Entwickelt wurde die Bank von zwei Unternehmern, die der Stadt diese Bank als Prototypen kosten...

