Rickling : Seit Sonntag vermisst: Wer hat die 58-jährige Larissa K. gesehen?

Die Vermisste braucht dringend medizinische Hilfe. Deshalb bittet die Polizei um Mithilfe.

19. April 2021, 15:18 Uhr

Rickling | Die Vermisste hat am Sonntagabend um 21.15 Uhr das Psychiatrische Krankenhaus in Rickling zu Fuß verlassen. Zuletzt wurde sie nach Angaben der Polizei am Montagvormittag in Bad Bramstedt im Bereich der Lessingstraße gesehen. Die Vermisste benötigt dringend medizinische Hilfe. Über mögliche Anlaufpunkte ist nichts bekannt.

Personenbeschreibung

Frau K. ist 171 Zentimeter groß, hat kurzes graublondes Haar und eine kräftige Statur. Sie ist bekleidet mit einer weißen kurzen Jacke.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Kriminalpolizei in Bad Segeberg unter der Telefonnummer 04551/ 8840 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.