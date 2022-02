Corona in Neumünster : Ende für 2G im Einzelhandel: Das sagen Holsten-Galerie, Nortex und Co.

Am 9. Februar fiel in Neumünster die 2G-Regel im Einzelhandel. Damit dürfen auch wieder Menschen shoppen, die weder geimpft noch genesen sind. So fallen die Reaktionen der Geschäftsinhaber in der Stadt aus.

Neumünster | Über zwei Monate konnten Menschen, die weder geimpft noch genesen sind, in Neumünster nicht shoppen gehen. Diese Regel fiel jetzt durch den aktuellen Beschluss der schleswig-holsteinischen Landesregierung weg. Für die Einzelhändler in Neumünster bedeutet das nicht nur wieder mehr Kunden, sondern auch das Wegfallen von Kontrollen. Hier weiterlesen: ...

