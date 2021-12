Missglücktes Überholmanöver : Sechs Verletzte bei einem Unfall auf der B205 in Höhe Designer-Outlet-Center Neumünster

Eine Frau erlitt schwerste Verletzungen, eine weitere Frau schwere Verletzungen. Vier weitere Menschen musste der Rettungsdienst am Sonnabendabend auf der Südumgehung behandeln.

Neumünster | Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Südumgehung in Höhe des Designer-Outlet-Centers Neumünster sind am Sonnabendabend sechs Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Laut Berufsfeuerwehr kam eine Frau mit schwersten, eine weitere mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Leitender Notarzt an der Einsatzstelle Wie die Polizei am Sonntag...

