Immunisierung gegen Corona : Nur knapp sechs Prozent der Schüler in Neumünster wollen sich vom mobilen Team impfen lassen

Neumünster | Die Zahlen sind eher mager, doch Bildungsministerin Karin Prien ist dennoch zufrieden. Nur 315 der 5447 Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 12 und 17 Jahren an den Schulen in Neumünster haben sich für das Angebot entschieden, sich von mobilen Teams in den Räumen der Schule gegen Corona impfen zu lassen. Das sind 5,78 Prozent. Diese Zahlen teilt...

