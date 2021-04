Corona in Neumünster : Fehlender Schwimmunterricht nimmt dramatische Züge an

Experten prophezeien, dass die Zahl der Nichtschwimmer in Coronazeiten ausufern wird.

Neumünster | Kein Unterricht in den Schulen, keine Anfängerkurse für angehende „Wasserratten“: Wer in Coronazeiten Schwimmen lernen möchte, hat ganz schlechte Karten. Die Pandemie sorgt für einen Stillstand in den Becken, der nicht enden will. Schon 2019 – also in der Zeit vor Corona – waren die Zahlen alarmierend: In Schleswig-Holstein waren knapp 20 Prozent aller...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.