Polizei sucht Zeugen : Schwerer Raub auf Tankstelle in Wahlstedt: Mitarbeiterin flieht

Der Täter versuchte, die Kasse zu öffnen und entkam anschließend mit dem Rad.

Wahlstedt | An der Kronsheider Straße in Wahlstedt ist es am Freitag zu einem Raub auf die Tankstelle gekommen. Nach den bisherigen Erkenntnissen betrat der Täter um 18.32 Uhr den Verkaufsraum, bedrohte die Angestellte mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mann erbeutet Schnaps Die Mitarbeiterin floh durch einen Hinterausgang aus dem Geb...

