A7 bei Neumünster Aalbek : Mercedes kommt in schwerem Hagelschauer von der Fahrbahn ab

Das hätte böse enden können. Offenbar war eine 77-Jährige mit ihrem Pkw bei starkem Hagel zu schnell unterwegs. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab.

Neumünster | Glück im Unglück hatten aus Sicht eines Autobahnpolizei-Sprechers am Donnerstagvormittag die drei Insassen einer Mercedes-Limousine. Die 77-jährige Fahrerin hatte auf der A7 in Höhe Aalbek offenbar die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto landete in der Bankette. Weitere Fahrzeuge waren nicht b...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.