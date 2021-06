Großenaspe : Unfall auf der Autobahn 7: Schwangere Frau wurde verletzt

Weil bei einem Auto ein Reifen platzte, kam es am Sonntagabend auf der A7 bei Großenaspe in Richtung Süden zu einem schweren Unfall mit drei Fahrzeugen.

Großenaspe | Eine schwangere Frau wurde am Sonntagabend bei einem Unfall auf der Autobahn 7 bei Großenaspe verletzt. Nach Auskunft von Polizeisprecher Michael Heinrich fuhr ein BMW gegen 19.40 Uhr auf dem linken Fahrstreifen Richtung Hamburg. In Höhe der Abfahrt Großenaspe platzte an dem Wagen plötzlich ein Reifen. Der Fahrer (55) verlor daraufhin die Kontrolle üb...

