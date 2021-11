Schulverband Bordesholm : Ganztagsbereiche werden attraktiver

Die Landschule an der Eider in Wattenbek hat jetzt einen attraktiven Spielbereich, auch die Schule in Brügge und die Lindenschule in Bordesholm konnten Projekte umsetzen.

Wattenbek | „Die Bundesregierung hat einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter ab 2026 auf den Weg gebracht“, sagte Bordesholms Schulverbandsvorsteher Manfred Christiansen. „Bund und Land haben dafür Fördermittel zur Verfügung gestellt, der neue Spielplatz an der Grundschule in Wattenbek ist ein Projekt, das daraus entstanden ist“, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.