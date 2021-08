Schulausschuss in Neumünster : „Aufholen nach Corona“: Schulsozialarbeit wird ausgebaut

Die Stadt kann nach der Bund-Länder-Vereinbarung mit zusätzlichen Fördermitteln für die Jahre 2021 und 2022 rechnen. Auch die Schulkindbetreuung in Einfeld und Faldera soll ausgebaut werden.

Neumünster | Die Stadt darf mit einem zumindest befristeten Ausbau der Schulsozialarbeit in Neumünster planen. Zusätzlich zu den für 2021 zustehenden Mitteln aus dem kommunalen Finanzausgleich – 435.000 Euro plus weitere knapp 135.000 Euro speziell für die Sozialarbeit an Grundschulen – gibt es Gelder aus dem „Aktionsprogramm Aufholen nach Corona“. Stadt will d...

