Wechsel zum April : Schulrätin Bettina Becker verlässt Neumünster

Seit August 2019 ist Bettina Becker Neumünsters Schulrätin. Nun wechselt die 51-Jährige zum April nach Kiel.

Neumünster | Schulrätin Bettina Becker wechselt zum 1. April in das Schulamt nach Kiel. Mit Courier-Redakteurin Gunda Meyer spricht Sie über die Gründe, ihre Arbeit in Neumünster und warum sie mit einem weinenden Auge geht. Frau Becker, Sie waren nur knapp 1 3/4 Jahre Schulrätin in Neumünster. Warum wechseln Sie? Es bot sich unerwartet die Option, nach K...

