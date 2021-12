Corona-Pandemie : Schulmesse in Neumünster wird erneut abgesagt

Die Corona-Pandemie lässt auch im Jahr 2022 eine Neuauflage der Schulmesse in den Holstenhallen nicht zu.

Neumünster | Die ursprünglich für den 3. Februar 2022 geplante Schulmesse in den Holstenhallen Neumünster muss pandemiebedingt abgesagt werden. Dies teilt die Stadt durch den zuständigen Leiter der Abteilung Schule und Sport, Pierre Hein, mit. 2023 soll die Messe aber wieder in Präsenz stattfinden. Die Planungen laufen bereits an, so Hein. Alternative Möglichke...

