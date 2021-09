Schulhofsanierung in Boostedt : Schulleiterin mahnt Tempo an –Verzögerung durch einen Formfehler

Der Schul- und Kulturausschuss empfiehlt, das Geld für den Haushalt 2022 bereitzustellen.

Boostedt | Die Boostedter Schulleiterin Dagmar Drummen hat nochmal eindringlich an die Lokalpolitik appelliert: Die Neugestaltung des Schulhofes müsse jetzt in Angriff genommen werden. Eine Weichenstellung gab es im Boostedter Schul-und Kulturausschuss: Der hat dem Finanzausschuss empfohlen, das Geld für den Haushalt 2022 in Höhe von rund 600.000 Euro bereitzust...

