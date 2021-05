Schuldnerberatung : Armut verschäft sich durch Corona in Neumünster

Die Zahl der Ratsuchenden in der Schuldner- und Insolvenzberatung der Diakonie Altholstein ist in der Pandemie stark gestiegen.

Neumünster | In der Corona-Pandemie haben sich für viele Menschen in Neumünster vorhandene Armutslagen verschärft. Das zeigt die Bilanz der Schuldner- und Insolvenzberatung der Diakonie Altholstein an der Gartenstraße. 702 Menschen suchten Rat Dort stieg die Zahl der Ratsuchenden in der Allgemeinen sozialen Schuldnerberatung im vergangenen Jahr auf 702. Im V...

