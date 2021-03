Schülerbeförderung Bordesholm : Der Schulbus hält nicht mehr in Kleinbuchwald – Walter Paul sorgt sich um die Sicherheit seiner Kinder

Seitdem die Autokraft die Kinder zu den Schulen im Amt Bordesholm befördert, hält der Bus in Kleinbuchwald nicht mehr.

Kleinbuchwald | „Muss erst wieder was passieren, damit Abhilfe geschaffen wird?“, fragt sich der Kleinbuchwalder Walter Paul. Er macht sich große Sorgen um die Sicherheit seiner Kinder Maite (10) und Thorge (14). Denn der Schulbus hält nicht mehr in der kleinen Gemeinde, sondern in Leckerhölken. „Als die Schule wieder in Präsenz in der vergangenen Woche losging, brach...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.