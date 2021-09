Kooperation mit Innerer Mission : Schüler aus Bornhöved und Wahlstedt werden ans Handwerk herangeführt

Zwei Schulen kooperieren mit dem Landesverein Innere Mission in Rickling. Es sollen Praktikumsplätze für Ausbildungsberufe geboten werden.

Rickling | Was tun nach der Schule? Um jungen Menschen bei der Berufswahl zu helfen, sind jetzt die Poul-Due-Jensen -Schule in Wahlstedt und die Sventana-Schule in Bornhöved eine Kooperation mit dem Landesverein für Innere Mission Schleswig-Holstein eingegangen. Zur Vertragsunterzeichnung kamen in Rickling die Leiter der Gemeinschaftsschulen, Annette Grosse aus ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.