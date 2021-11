Schönbek / Loop : Bau von Windrädern – Bürgerbeteiligung am Donnerstag

Auf einer Fläche im Bereich Schönbek/Loop sind fünf Windräder mit einer Höhe von 200 Metern geplant. Am Donnerstag werden die Bürger beteiligt.

Neumünster | Fünf Windräder mit einer Höhe von rund 200 Metern und einem Rotordurchmesser von 147 Metern will das Unternehmen Energiequelle auf Looper und Schönbeker Gebiet nördlich der Biogasanlage und am Schönbeker Weg aufstellen. Am Donnerstag, 18. November, soll nun die öffentliche Bürgerbeteiligung in Bordesholm stattfinden. Der Termin sollte ursprünglich ...

