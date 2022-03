„Schölers leest Platt“ : „Swienegel mit Helm“ brachte Kaja in Bordesholm den Sieg

Kaja Dethlefsen fährt zum Regionalentscheid „Schölers leest Platt“.

Bordesholm | „In der zweiten Klasse hat mir die Plattdeutsch AG gut gefallen“, erzählte die neunjährige Kaja Dethlefsen. Seitdem liest sie mit Begeisterung Geschichten auf Platt und konnte letzte Woche den Landschaftsentscheid von „Schölers leest Platt“ in der Bordesholmer Bücherei für sich entscheiden. Fünf Schülerinnen traten an Bei dem Wettbewerb, der all...

