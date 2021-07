Erster Piks schon nächste Woche : Schnellere Termine für Impfung mit Moderna im Impfzentrum Neumünster

Das Impftempo ist in den vergangenen Tagen zurückgegangen. Daher kann die Terminvergabe in mehreren Impfzentren landesweit jetzt schnell erfolgen – auch in Neumünster.

Neumünster | Das Gesundheitsministerium weist darauf hin, dass in einigen Impfzentren jetzt eine schnellere Terminzuweisung erfolgen kann als in den vergangenen Wochen. Grund: Die Auslastung ist in den 28 schleswig-holsteinischen Impfzentren sehr unterschiedlich. Wer sich jetzt auf www.impfen-sh.de im Impfzentrum Neumünster an den Holstenhallen registriert, kan...

