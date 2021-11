Neumünster-Süd : Schinkenlaster stürzt an der A7 die Böschung hinab – Auffahrt gesperrt

Obwohl das Führerhaus des Lkw stark beschädigt wurde, wurden die Insassen nur leicht verletzt. Knapp 22 Tonnen Schweineschinken müssen nun vernichtet werden.

Neumünster | Ein schwerer Lkw- Unfall hat sich am Montagabend an der A7- Auffahrt Neumünster-Süd ereignet. Nach ersten Angaben der Polizei wollte ein 52- Jähriger mit seinem Begleiter gegen 21.30 Uhr die Auffahrt in Richtung Hamburg befahren, als der Fahrer möglicherweise durch nicht angepasste Geschwindigkeit im Kurvenbereich die Kontrolle über seinen Lkw verl...

