Kripo ermittelt : Schillsdorf: Resthof in Langereihe-Süd brannte lichterloh

Etwa 90 Feuerwehrleute waren neun Stunden im Einsatz. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig.

Schillsdorf | In Schillsdorf hat am frühen Mittwochmorgen ein Resthof gebrannt. Gegen 2.30 Uhr stand das Wohngebäude des seit über zehn Jahren leerstehenden Hofes in Langereihe-Süd bei Schillsdorf lichterloh in Flammen. Die Kripo ermittelt. Die Freiwilligen Feuerwehren Schillsdorf, Hollenbek-Neuenrade und Wankendorf rückten mit 90 Kameraden an, um das Feuer zu l...

