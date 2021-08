Scheidender Oberbürgermeister : Olaf Tauras hat einen neuen Job

Der scheidende Oberbürgermeister hat einen neuen Job. Ab 1. September wird er Geschäftsführer eines Tochterunternehmens des Gemeindetages Schleswig-Holstein.

Neumünster | Am 31. August endet offiziell die Amtszeit von Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras in Neumünster. Vor wenigen Wochen war er noch auf Jobsuche, nun hat er seine neue Aufgabe gefunden: Er wird ab September Geschäftsführer der Gesellschaft für Kommunalberatung und -entwicklung (GeKom) des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages. Das teilte dieser in einer M...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.