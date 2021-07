Schach: Jugend-LM in Neumünster : Lokalmatador Jonas Stegert vom SC Agon wird Fünfter in der Altersklasse U18

Die Lokalmatadoren des SC Agon Neumünster erwiesen sich als perfekte Gastgeber. Bei den Schach-Landes-Einzelmeisterschaften der Altersklassen U14 bis U18 ließen sie den Gästen in der Tabelle den Vortritt.

Neumünster | Ein Raum voller Jugendlicher, und doch herrscht völlige Stille. Nur unterbrochen vom Aufsetzen der Schachfiguren. Im Kiek in an der Gartenstraße trafen sich die besten Strategen am Schachbrett zu den Landesjugendeinzelmeisterschaften. Der Nachwuchs des SC Agon Neumünster verkaufte sich teuer, ein Platz auf dem begehrten Podest blieb den Lokalmatado...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.