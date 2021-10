Savoy Bordesholm : Die Beatles mit neuen Akzenten

Klassiker und weniger bekannte Lieder der berühmten Beatles präsentierten „Stefanie Hempel and the silver spoons“.

Bordesholm | Legenden leben für immer, doch manchmal können sie auch weiterentwickelt werden – wie am Donnerstag im Savoy in Bordesholm. Natürlich sind die Beatles und ihre Melodien unsterblich, doch in der Art der Wiedergabe ihrer bahnbrechenden Songs zeigt sich die eigenständige Handschrift eines jeden Interpreten. Und wer beim Konzert von „Stefanie Hempel and t...

