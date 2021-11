Schule in Neumünster : Sanierung an der Gemeinschaftsschule Faldera war günstiger als geplant

Die Sanierungsarbeiten an der Gemeinschaftsschule Faldera sind abgeschlossen. Die Stadt Neumünster hat dafür weniger Geld ausgegeben als veranschlagt.

Neumünster | Wenn in Neumünster gebaut wird, muss die Stadt oft am Ende die Kosten nach oben korrigieren. Das ist diesmal nicht der Fall. Die Sanierung an der Gemeinschaftsschule Faldera ist sogar 900.000 Euro unter dem veranschlagten Kostenrahmen von 1,36 Millionen Euro geblieben. Der Kunst- und Naturwissenschaftentrakt der Schule wurde 1979 gebaut und hatte e...

