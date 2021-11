Kreisvorstand bestätigt : SPD Neumünster läuft sich warm für den Landtagswahlkampf

Beim Kreisparteitag am Mittwochabend brachte sich die SPD Neumünster in Stellung für den Landtagswahlkampf. Kirsten Eickhoff-Weber wurde als Kreisvorsitzende bestätigt.

Neumünster | Mit knapp 91 Prozent der abgegebenen Stimmen wurde die SPD-Kreisvorsitzende Kirsten Eickhoff-Weber beim Kreisparteitag am Mittwochabend in den Holstenhallen in ihrem Amt bestätigt. Sie ist seit 2013 an der Spitze des Kreisverbandes und Spitzenkandidatin für die SPD Neumünster bei der Landtagswahl im Mai kommenden Jahres. Junge Mitglieder gewinnen ...

