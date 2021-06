SHMF in Neumünster : Das bunte Rahmenprogramm des Festival-Sommers in Neumünster

Vorträge, eine Lesung, ein Besuch bekannter Poetry-Slammer oder ein Gespräch bekannter Autoren – das Rahmenprogramm des Schleswig-Holstein Musik Festivals hat in Neumünster viel zu bieten.

Neumünster | Das Rahmenprogramm zum Schleswig-Holstein Musik Festival 2021 in Neumünster steht. Sechs unterschiedliche kulturelle Veranstaltungen hat der örtliche Festival-Beirat in Zusammenarbeit mit der Stadt vorbereitet. Karten können ab Dienstag, 1. Juni, vorbestellt werden. Eine musikalische Lesung Los geht es am Freitag, 9. Juli, mit einer musikalischen Lesun...

