Handball-Landesliga Frauen : SG Wift gibt die Tabellenspitze her – Das sind die Gründe

Bei den Frauen der SG Wift erinnert zurzeit vieles an „Germany’s Next Topmodel“. Doch für viel Dramaturgie gab es auch gegen Schleswig IF II keine Punkte. Überzeugend agiert momentan nur die Defensive.

Neumünster | „Noch mehr Drama, Baby.“ Dieser Satz m...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.